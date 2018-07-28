"Ствол в трусах, в голове - лихие 90-е": в Одессе произошла смертельная разборка "горячих парней"

В результате стрельбы, произошедшей в Одессе в ночь на субботу, 28 июля, один человек погиб.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

"Поздняя ночь, Одесса, улица Паустовского, разборка среди "горячих парней",стрельба, по итогу один труп. Молниеносная реакция опера и патрульных-стрелок задержан!!! И опять... криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина "с", ствол в трусах, в голове лихие 90-е, а в крови судя по всему лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму....", - написал Головин.

Ранее сообщалось, что в поселке Щурово Донецкой области охранник пансионата после словесного конфликта с отдыхающими бросил в их сторону самодельную гранату. В результате взрыва двое человек получили ранения.

"Правоохранители установили лицо, причастное к данному преступлению. Им оказался житель Лимана 1962 года рождения, который работал охранником в одном из соседних пансионатов. Причиной послужил конфликт между ним и отдыхающим. Оскорбленный подозреваемый вернулся домой, взял самодельную "ручную гранату" (заряд от гранатомета с приложенным жаром) и вернулся, чтобы отомстить", - сообщили в полиции.

В эпицентре взрыва оказались шесть человек, но большинство из них не пострадали - ранения получили мужчина и женщина, которую в крайне тяжелом доставили в больницу.