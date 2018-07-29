В Киеве коп атаковал журналиста и распылил ему в лицо газ: фото

Национальный союз журналистов Украины осудил факт неспровоцированного применения силы сотрудником полиции против журналиста во время столкновений полиции и нацдружин в Осокорках 28 июля и потребовал немедленного расследования инцидента.

От неправомерной агрессии копа пострадал фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий, который сообщил об этом в своем Facebook, и предоставил в распоряжение НСЖУ фотографии "героя". Лукацкий сообщил, что предупредил полицейского о том, что является сотрудником прессы - и сразу получил струю газа в лицо, сообщает пресс-служба НСЖУ.

"Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему "Пресса", но полицейского это не остановило", - утверждает Лукацкий.

Фотожурналист успел зафиксировать лицо чрезмерно агрессивного копа, но вынужден был прекратить съемку - у него пострадали галаза. Первую помощь Лукацкому оказали девушка из "Национального корпуса" и девушка-парамедик, присутствующая на месте столкновений. Журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач "скорой", который оказывал помощь всем пострадавшим.

Согласно сообщению НСЖУ, заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерное применение спецсредств журналист не подавал.

"Я никогда не пишу заявлений. Там есть более пострадавшие. Полиция - это микст общества: есть негодяи, а есть и нормальные", - прокомментировал Лукацкий.

"К сожалению, мы фиксируем уже очередное проявление агрессии правоохранителей против журналистов. Но при этом журналистскому сообществу неизвестны результаты предыдущих расследований - ни служебных, ни уголовных. Мы понимаем все сложности Национальной полиции при реагировании на беспорядки, но требуем неприкосновенности и защиты журналистов, выполняющих свой профессиональный долг", - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В Союзе подчеркивают, что, согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, который заключает НСЖУ совместно с партнерами, в первом полугодии текущего года зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов, из них 7 инцидентов, когда в нападениях на работников СМИ обвиняют полицейских или сотрудников других силовых ведомств.

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28 июля в Осокорках полиция схлестнулась с активистами Нацкорпуса, сообщили о большом количестве пострадавших.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом произошли столкновения "Нацкорпуса" с полицией.