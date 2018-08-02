Убийство "Сармата": сообщено о подозрении четверым подозреваемым

Сообщено о подозрении четверым подозреваемым в убийстве 43-летнего экс-бойца добробата "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат"), сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Четырем лицам сообщено о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины в совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства активиста в Бердянске Запорожской области", — написал Лысенко на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко.

Позднее в Сети опознали одного из киллеров.