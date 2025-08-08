Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка": учитель дала окончательный ответ

Алёна Воронина
8 августа 2025, 05:05
13
Один из этих вариантов является серьезной ошибкой.
Книга, Светлана Чернышева
Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

  • Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка"
  • Какой ошибки стоит избегать

Вокруг написания словосочетания "будь ласка" часто идут споры. Нередки случаи, когда его пишут через дефис. Однако на самом деле есть только один правильный вариант написания.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Слово "будь ласка" никогда не писалось с дефисом. Никогда. Во всех орфографических словарях, начиная с 1929 года, и правописаниях это слово всегда пишется отдельно. Но это просто эффект Манделы какой-то - на обоих моих каналах в YouTube и TikTok десятки людей утверждают, что именно так их учили в школе - писать "будь-ласка" через дефис", - отметила учитель.

Она сказала, что существует одно вполне рациональное объяснение того, почему многие люди считают правильным именно ошибочный вариант написания.

"Почему же возникла такая путаница? Видимо потому, что частица "будь" ("казна-, хтозна-, будь-, небудь-" о дефисе не забудь) - пишется через дефис, но только с местоимениями и наречиями. Как вот "будь-что", "будь-когда", "будь-де". А "будь ласка" образовалось от "будьте ласкаві". Это два отдельных полнозначных слова, поэтому восклицание "будь ласка" пишется только отдельно и с обеих сторон выделяется запятыми, потому что это вставное словосочетание", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка":

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.

Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева

Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Светлана Чернышева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

01:36Фронт
Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

01:04Война
Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

00:39Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

Последние новости

05:45

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

05:05

Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка": учитель дала окончательный ответВидео

04:30

Как создавать вау-эффект: дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьереФото

04:02

Откуда птицы знают дорогу на юг: ученая озвучила неочевидный факт

03:30

В жизни четырех знаков зодиака начнется новый уровень 8 августа: кто в списке

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с совой на дереве за 9 секунд

01:36

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

01:20

Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к прежним в августе

01:04

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

Реклама
00:39

Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

00:00

Трамп открыто высказался о встрече с Путиным: что скрывается за его словами

07 августа, четверг
23:22

Как завершится война в Украине: Сырский заговорил о победеВидео

23:08

Страницы жизни Николая Леонтовича: что скрывала советская власть

23:03

Криминальные фильмы на реальных событиях: топ-5 новых релизов

22:04

В Киеве увеличилось число больных COVID-19: медики предупредили о новой волне вируса

21:57

Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:46

Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

21:40

Что нужно сделать в свой день рождения женщинам, чтобы притянуть успех

21:19

В Индии приостанавливают закупки нефти из РФ из-за Трампа – Bloomberg

21:17

"Артерию, сухожилия": Максима Галкина сбила машина в Латвии

Реклама
21:15

Почему в магазинах нет круглых цен: эксперт удивила ответом

21:10

ЦПК Шабунина обвиняют в конфликте интересов из-за работы на подозреваемого в госизмене сотрудника НАБУ

20:59

Украинская ведущая публично выдала адрес Софии Ротару - детали

20:52

Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

20:25

Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

19:41

Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

19:39

Вернутся ли беженцы в Украину: демограф назвала три причины их возвращения на родину

19:15

Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать

19:10

Почему никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет?мнение

18:49

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

18:47

Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

18:31

Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"Видео

17:58

От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб

17:58

Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

17:49

Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснениеВидео

17:18

Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

17:16

Кого нужно пригласить домой в этот день: важные приметы 8 августа

17:00

США поставят перед Китаем вопрос: либо мы, либо Россия - Загородний

16:35

История машины, ставшей последней для Цоя: чем ездил фронтмен группы "Кино"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Реклама
16:31

Сколько животных на рисунке: только единицы смогут назвать точное количество

16:28

Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть

16:06

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

16:02

Встреча перевернет жизнь этих 4 знаков зодиака в августе

16:01

Первый драфт согласованных договоренностей с Путиным: анализ "желтухи"мнение

15:48

Умер футболист "Зари": стала известна шокирующая причина смерти

15:42

NYT: для Путина встреча с Трампом - ключ к достижению целей по Украине

15:36

Так дешево не стоили давно: в Украине снизились цены на популярный овощ

15:30

Не стоит выбрасывать банку из-под кофе: что из нее можно сделать - 4 гениальных способа

15:28

Где состоится встреча Путина и Трампа: лидер Кремля назвал возможное место

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять