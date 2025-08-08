Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка": учитель дала окончательный ответ

Один из этих вариантов является серьезной ошибкой.

https://glavred.info/culture/kak-pravilno-bud-laska-ili-bud-laska-uchitel-dala-okonchatelnyy-otvet-10687985.html Ссылка скопирована

Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка"

Какой ошибки стоит избегать

Вокруг написания словосочетания "будь ласка" часто идут споры. Нередки случаи, когда его пишут через дефис. Однако на самом деле есть только один правильный вариант написания.

Все точки над "і" в этом вопросе расставила учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української".

видео дня

"Слово "будь ласка" никогда не писалось с дефисом. Никогда. Во всех орфографических словарях, начиная с 1929 года, и правописаниях это слово всегда пишется отдельно. Но это просто эффект Манделы какой-то - на обоих моих каналах в YouTube и TikTok десятки людей утверждают, что именно так их учили в школе - писать "будь-ласка" через дефис", - отметила учитель.

Она сказала, что существует одно вполне рациональное объяснение того, почему многие люди считают правильным именно ошибочный вариант написания.

"Почему же возникла такая путаница? Видимо потому, что частица "будь" ("казна-, хтозна-, будь-, небудь-" о дефисе не забудь) - пишется через дефис, но только с местоимениями и наречиями. Как вот "будь-что", "будь-когда", "будь-де". А "будь ласка" образовалось от "будьте ласкаві". Это два отдельных полнозначных слова, поэтому восклицание "будь ласка" пишется только отдельно и с обеих сторон выделяется запятыми, потому что это вставное словосочетание", - пояснила учитель.

Смотрите видео о том, как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка":

Как ранее рассказывал Главред, учитель украинского языка объяснила, почему нельзя говорить "познайомитися вперше" и "вечірній захід сонця". На самом деле использовать такие фразы неправильно.

Также ранее стало известно, почему нельзя употреблять слово "виключити" - учитель украинского языка объяснила. На самом деле не все догадываются, что употребление этого слова является ошибкой.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Светлана Чернышева Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube. По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред