Как за один день освежить интерьер без ремонта и не потратить ни копейки

Анна Ярославская
15 октября 2025, 11:12
Ваш интерьер может старить квартиру. Дизайнеры назвали вещи, которые портят всё.
Дизайнеры назвали ошибки, которые портят интерьер / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Для того, чтобы изменить интерьер в квартире, совсем необязательно устраивать масштабный ремонт и полностью менять всю мебель. Возможно комната выглядит неуютной и устаревшей потому, что пространство загромождено ненужными вещами. Дизайнеры рассказали, от каких вещей стоит избавиться. В результате квартира станет визуально более стильной и дорогой.

Объекты Word Art (декоративные текстовые элементы) - это тот предмет интерьера, которому пора отправляться на мусорку. Избавьтесь от всего с надписями и слащавыми фразами. Они создают впечатление массового производства, выглядят слишком вычурно и устарели, пишет Martha Stewart.

Word art
Word art / Фото pexels.com

Вместо этого дизайнеры советуют повесить в рамку постер вашего любимого художника или найти уникальные произведения искусства в винтажном магазине. Это придаст стенам индивидуальность, а вы почувствуете себя более аутентичными.

Декоративные бусины в чашах или на подносах, расставленные по комнате, больше не актуальны. Попробуйте использовать натуральные камни и материалы со слоистой текстурой. Также можно добавить в чашу мраморный стопку старинных спичечных коробков для создания более интересного визуального эффекта.

Искусственно состаренные вещи. Стиль фермерского шика выходит из моды, а вместе с ним уходит и потертый вид.

В помещениях с оригинальной штукатуркой или старинными столярными изделиями эти предметы выглядят неуместно и разбавляют архитектурную историю.

Вы по-прежнему можете выбирать вещи, которые выглядят потертыми и изношенными, но для придания им обновленного вида отдавайте предпочтение вещам с винтажной патиной.

Маленькие личные фотографии без рамок создают в большинстве комнат ощущение беспорядка. Эти памятные вещи лучше хранить в фотоальбоме или альбоме для вырезок. Они часто притягивают пыль, и их трудно содержать в чистоте.

Если вы все же хотите разместить фотографии в комнате, то пусть лучше это будет нескольких больших портретов в красивых рамках.

Фото в рамке
Фото должно быть в рамке / pexels.com

Ароматические свечи создают уют, но их избыток может создать ощущение перегруженности в любом помещении. Если свечи будут стоять практически на каждой поверхности, то комната будет казаться загроможденной.

"Одну большую свечу поставьте на стопку книг, и на этом всё", - советую дизайнеры.

Для более многогранного аромата сочетайте свечу с натуральными компонентами, например, сушёными травами или лёгким ароматизатором воздуха.

Свечи
Свечей в комнате не должно быть много / pexels.com

Слишком много безделушек на полках может показаться хаотичным и неорганизованным. Зачастую они не обладают необходимым масштабом и пропорциями, чтобы эффективно заполнить пространство, и вместо этого создают ощущение беспорядка.

Не обязательно избавляться от каждой безделушки или мелочи, но идеальный вариант — сохранить то, что для вас наиболее важно, и избавиться от всего остального. Замените мелкие предметы более крупными предметами, например, яркой вазой, эффектной лампой или стопкой старинных книг.

Искусственные цветы устарели и не вписываются в современный интерьер. Лучшая альтернатива — это свежая зелень, но если это невозможно, попробуйте добавить сушеные цветы или ветки, чтобы придать текстуру и создать более естественный вид.

Искусственные цветы устарели
Искусственные цветы устарели / Фото: pexels.com

Ранее Главред писал, что почти у каждого дома есть старая винтажная посуда, в том числе и хрусталь времен СССР. Дизайнеры интерьера не советуют его выбрасывать. Ведь хрусталь в современном интерьере может добавить причудливости и очарования современному стилю. Главное – использовать старую посуду с умом. Детальнее читайте в материале: Хрусталь из бабушкиного серванта: как дать новую жизнь винтажной посуде.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

