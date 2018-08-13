Россияне планируют закрыть свой крупный дочерний украинский банк - СМИ

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Руководство российского «Внешэкономбанка» склоняется к закрытию своего дочернего украинского финучреждения – «Проминвестбанка».

Соответствующее сообщение опубликовало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные информированные источники. По их данным, «Внешэкономбанк» полностью сворачивает переговоры с последним претендентом на покупку «дочки» − украино-российским бизнесменом Павлом Фуксом. Он не сумел согласовать сделку с Нацбанком Украины (НБУ).

На данный момент по указанию, полученному от «ВЭБ», в «Проминвестбанке» постепенно сворачивают активные операции − не выдают новые кредиты и не привлекают вклады.

Как полагают эксперты, убытки «ВЭБ» от закрытия украинской «дочки» составят около 5 млрд гривен. Также у «Проминвестбанка» наличествует недвижимость в Украине, которая на данный момент оценивается около 50 млн долларов США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве националисты разбили окна в офисах Россотрудничества и российских банков.