Эксперт оценил потери Украины из-за сокращения торговли с Россией

Эрик Найман / Главред

Потери Украины в результате сокращения торговли с Россией никто точно не знает, однако эта сумма достигает не менее нескольких миллиардов долларов в год, заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман.

"Но здесь важно понимать, что проблемы в этой части начались еще в 2011 году, задолго до всех проблем, когда мы еще как бы дружили. Тогда Россия вела необъявленную торговую войну против Украины. Это был как формальный, так и неформальный запрет на поставки продукции из Украины. После 2014 года Россия лишь усилила эти запреты", отметил эксперт во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее Найман посоветовал украинцам, в какой валюте хранить сбережения.