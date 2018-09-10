Рубль установил новый антирекорд

Рубль продолжает падение / Reuters

Российский рубль перевалил за психологическую отметку - 10 сентября курс доллара на открытии торгов на московской бирже поднялся выше 70 руб.

Таким образом рубль обновил максимум с 16 марта 2016 года. Курс евро снизился на 18 копеек до 80,61 рублей за 1 евро.

Согласно пронозам экспертом, ослабление рубля на этой неделе будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что в России после публикации текста законопроекта новых американских санкций против страны обвалился рубль. Потом стало известно, что курс российской валюты к доллару впервые за два года рухнул до 67 рублей за один "зеленый".