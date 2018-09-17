Порошенко разглядел "инвестиционный бум" в Украине

Президент Украины Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что инвестиционный бум, который якобы происходит в Украине, - это "яркое свидетельство доверия" к стране со стороны мировых инвесторов.

"За последние недели Украина привлекла крупные инвестиции в экономику: в сферу возобновляемой энергетики - от норвежских инвесторов, в аграрный сектор - от компании из Саудовской Аравии, в сферу розничной торговли от шведских брендов H&M и IKEA", - написал Порошенко в Facebook.

"І під цей бум бум - виїхали усі люди з країни", "такое позорище! какие инвестиции?) откроется два магазина от икеа и h&m))", "Бум бум бум", "І всі громадяни це відчувають, цей "економічний розвиток", " Скажiть коли украlнцi почують цей бум у своiх кiшенях?" - комментируют пользователи пост Порошенко.

Напомним, по данным Госстата, в первом полугодии 2018 года больше всего прямых инвестиций в Украину поступило из России - $436 млн (34,6 процента от общего объема).

"Появление в Украине двух брендов мировой торговли H&M и IKEA - дало повод закатить встречу на официальном уровне, во время которого заход в страну обычного ритейла вызвал на Банковой ликующий клич папуаса, вонзившего после долгой охоты свое копье в зад казуара. Радость чиновников вошла в столь реактивную фазу, как будто BMW заявила об открытии полноценного производства на АвтоЗазе или ЛуАзе. Как сказал бы бывший президент: "Остановитесь!". Это ведь обычная торговля, а не новое производство. При чем торговля явно неукраинскими товарами", - комментирует "инвестиционный бум" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.