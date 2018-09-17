Поросячий восторг от IKEA: о чем говорит появление бренда в Украине и при чем тут Порошенко

IKEA заходит в Украину

По мере приближения к выборам, действующая власть все больше напоминает знаменитую стрекозу из басни Крылова, которая "лето красное пропела, оглянуться не успела". Пять лет пролетели так быстро, а сделано так мало, что приходится в спешке перерезать праздничные ленточки в общественных туалетах, акушерских пунктах и даже у нового дорожного знака. В этом политическом цугцванге необходимо буквально придумывать поводы для пиара. А пиар в Украине, как и бунт в России – "бессмысленный и беспощадный". Беспощадный прежде все к тому, кто пиарится. Ведь ничего. кроме очередного скрежета электоральных зубов он не вызывает.

Появление в Украине двух брендов мировой торговли H&M и IKEA – дало повод закатить встречу на официальном уровне, во время которого заход в страну обычного ритейла вызвал на Банковой ликующий клич папуаса, вонзившего после долгой охоты свое копье в зад казуара. Радость чиновников вошла в столь реактивную фазу, как будто BMW Читайте такжеКак украинцам втюхивают мебельный магазин вместо борьбы с коррупциейзаявила об открытии полноценного производства на АвтоЗазе или ЛуАзе. Как сказал бы бывший президент: "Остановитесь!". Это ведь обычная торговля, а не новое производство. При чем торговля явно неукраинскими товарами.

Как и в знаменитой басне, власть-"стрекоза" после обильного пятилетнего возлияния, почуяв правда не зиму, а весну и грядущие выборы, собралась идти на поклон к забытому народу с благой вестью, что теперь можно будет модно одеться и стильно обустроить жилье с помощью упомянутых выше компаний. По идее, народ-"муравей" должен был оценить. Обращение к народу было таким же, как и в басне: "Не оставь меня, кум милой! Дай ты мне собраться с силой. И до вешних только дней, прокорми и обогрей!".

А может и вправду в Украине случился долгожданный экономический прорыв и теперь у нас на руках такие козыри в виде H&M и IKEA, что даже все карты МВФ будут биты?

Начнем с того, что ни одна уважающая себя страна не испытывает поросячьего восторга при заходе на ее рынок очередной, пусть и весьма известной торговой компании, тем более, что сейчас с развитием электронной коммерции все это весьма условно.

H&M – это международный ритейлер из Швеции, который специализируется на доступной линии женской и мужской одежды. В его планах открытие уже второго магазина в Украине.

Компания IKEA заявила о желании открыть свой первый магазин в Украине. Естественно, само по себе это событие выходит далеко за рамки запуска обычного супермаркета. Совершенно не стоит уж слишком "дисконтировать" данный факт.

Появление на рынке страны IKEA – это своего рода маркер цивилизованности. Хотя, даже больше – некий этический трафарет культуры бизнеса, который накладывается на ту или иную страну. По своему значению, данное событие можно сравнить разве что с появлением Макдональдса в Киеве в середине 90-х годов прошлого века.

На самом деле, западным инвесторам глубоко безразлично, будем ли мы поглощать всемирно известный фаст-фуд или нежиться на летнем солнышке в шведском гамаке. Просто они смотрят на все это приобщение "аборигенов" к приметам западной материальной цивилизации, сугубо исходя из своих меркантильных интересов. Главный

Читайте такжеСмешной и опасный рост: три доказательства того, что в украинской экономике все плоховопрос, который их интересует – почему у вас в стране нет, например, IKEA? И вопрос этот задается с целью понять, почему такие транснациональные гиганты не присутствуют на внутреннем рынке страны, претендующей на прямые иностранные инвестиции. Вся соль здесь заключена в том, что 80% инвесторов, особенно в среднем сегменте инвестиций, предпочитают идти в фарватере крупных компаний, как чайки летят за траулером в надежде поймать случайно выпавшую рыбу. Многие из них просто не могут провести комплексный анализ всех базовых сегментов страны, которая находится в фокусе инвестиционного внимания.

Но такой анализ осуществляют в Макдональдс и IKEA, так как степень проникновения их в поры местной жизни несоизмеримо выше, чем у других инвесторов. Именно поэтому, отсутствие на местном рынке IKEA, вызывает у других инвесторов смутные сомнения, которые мучают их на этапе разработки бизнес-плана: если даже такой гигант остерегается, то стоит ли нам рисковать? Кроме того, при разработке классического бизнес-плана, при анализе качества предпринимательской среды, в преамбуле, перечисляются присутствующие на данном рынке транснациональные компании, которые имеют узнаваемые в мире бренды. И чем больше в стране таких системных игроков, тем более привлекательная у нее бизнес-среда.

Будет ли удачной очередная попытка IKEA зайти на украинский рынок, покажет время. С одной стороны, новый формат нашей экономики максимально способствует этому: ЗСТ Украина – ЕС, страна постепенно превращается в базар и строительную площадку одновременно, но сможет ли компания справиться с существующими культурными вызовами – большой вопрос.

Дело в том, что IKEA – это не просто компания, но и целый морально-этический мир с особым деловым кодексом, сформулированным на основе весьма ригорических принципов ее отца-основателя Ингвара Кампрада, чья привычка пользоваться тридцать лет одним и тем же креслом и стареньким "вольво" 1993 года выпуска, стала хорошим примером для бичевания нынешних украинских элит. И в РФ, и во Франции, и в Саудовской Аравии, компания столкнулась с "трудностями перевода" и сложностями культурологической коммуникации. В России пришлось выгнать менеджеров-взяточников, во Франции – оправдываться за слежку за сотрудниками, в Саудовской Аравии – убирать с обложки каталогов женские прелести. Как-то придется приспосабливаться и к существующим реалиям украинской экономики. Пока речь идет об открытии магазина в готовом торговом центре, а не о строительстве нового.

На самом деле, причина появления указанных выше брендов в Украине не имеет ничего общего с якобы высокой прозрачностью и успехами нашей экономики. Просто аналитики Читайте такжеВодку сравняли с салом: зачем Кабмин замахнулся на святоеэтих компаний увидели, что на фоне слабого экономического роста, объем розничной торговли в Украине бьет рекорды – рост на 6-7% каждый год. И торговый оборот будет еще не один год подогреваться деньгами трудовых мигрантов, которые они шлют на родину. А значит, нужно снимать сливки. Та же IKEA успешно работает и в РФ, при чем российское направление одно из самых прибыльных. Но это не значит, что в России все прозрачно, демократично и нет коррупции. Не говоря уже о Саудовской Аравии, где, если что, могут и камнями забить. В то же время, личное внимание к этому событию президента страны говорит о том, что с рыночной экономикой у нас пока не складывается. Ведь "приветствия" высших чиновников – это свидетельство и чрезмерной роли государства, и политизации, и наблюдения власти за каждым успешным бизнесом в стране. В общем, типичная азиатчина и рудимент "совка".

Да, приход таких брендов является хорошей новостью для любой развивающейся страны. Именно поэтому торжественных приветствий со стороны руководителей местной торгово-промышленной палаты было целиком достаточно.