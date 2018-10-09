В 2018 году отмечает свое 16-летие один из лидеров логистического рынка Украины – компания "ТК "SAT". В отличие от других украинских логистических операторов, перевозчик не ограничивается стандартными услугами и доставляет крупногабаритные грузы любого формата и веса. Сегодня "сверхпочтовые возможности" компании доступны в более чем 500 населенных пунктах нашей страны.

От идеи к национальному масштабу

Все начиналось в 2002 году с небольшой команды единомышленников во главе с создателем компании и ее главным идеологом Светланой Мильгевской. "Была проделана огромная работа, – рассказывает исполняющий обязанности Генерального директора компании "ТК "SAT" Андрей Боровко, – анализ рынка, этапы разработки и внедрения проекта. Наша команда была сплочена единой целью, мы верили в нашего лидера и успех общего дела".

Ставка была сделана на фактически пустующий сегмент логистического рынка. Услуга транспортировки многотонных грузов была дефицитной, ее не предоставляли основные транспортные операторы. Крупные предприятия были вынуждены обращаться к частным перевозчикам. Это создавало большой риск для груза и бизнеса.

Сегодня представительская сеть компании "ТК "SAT" насчитывает 100 бизнес-единиц в 86 украинских городах. Предприятие способно организовать экспресс-доставку тяжелого груза весом до 20 тонн по схеме "от двери до двери" в более чем 500 населенных пунктов нашей страны. Компания ориентирована на сегмент B2B, работает с крупными заводами и металлургическими предприятиями.

За 16 лет перевозчик усовершенствовал транспортную доставку по Украине, превратив отдельную услугу в полноценное сопровождение бизнеса. Благодаря центру информационной поддержки, сложные логистические процессы стали легкими и комфортными. Компания постоянно повышает собственные стандарты качества, внедряет инновации в области логистики, включая цифровые решения и электронный документооборот.

Главная ценность и секрет успеха – профессиональные сотрудники

За время своего существования компания "ТК "SAT" преодолевала кризисы, сталкивалась с конкурентной борьбой и законодательным несовершенством, была вынуждена реагировать на острые события в стране.

"Преодолеть все трудности развития, достичь всеукраинского масштаба, строить новые планы и успешно их реализовывать было бы невозможно без команды единомышленников, вовлеченных в общее дело, – признается Генеральный директор. – Компетентные профессионалы работают у нас на каждой позиции, начиная с грузчиков, заканчивая управленцами. Для многих из них "Транспортная Компания "SAT" – это образ жизни и вторая семья".

Как и сотрудники компании, "ТК "SAT" постоянно усовершенствуется и развивается – расширяет собственные мощности и зону покрытия, внедряет новые технологии на всех этапах логистического процесса, расширяет спектр услуг и повышает уровень сервиса. Именно такие компании способны достойно представить Украину на международном рынке!