"Росток-Холдинг" не может возобновить работу и просит Президента вмешаться

Один из крупнейших украинских агрохолдингов не может собрать урожай / ukragroconsult.com

Работа одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Росток-Холдинг" в связи с арестом имущества и проведением следствия до сих пор парализована. На предприятии уверены, что это попытка рейдерского захвата.

"Ситуация вокруг группы" Росток-Холдинг ", к сожалению, вышла за рамки того, что обычно называют спором, и выглядит как типичная попытка уничтожения огромной сельскохозяйственной компании. Уголовное производство легализует фактическую попытку захвата предприятий холдинга. Санкции на все следственные действия выдает Харьковский районный суд Харьковской области, что находится в поселке Покотиловка. И это при том, что ни одно предприятие холдинга не только не находится там, но и вообще не имеет к местности никакого отношения", - заявил адвокат Михаил Ильяшев, который защищает интересы" Росток-Холдинг ".

Из-за невозможности вовремя собрать урожай и выполнить свои обязательства перед партнерами представители предприятия обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться и принять меры в сложившейся ситуации. Как отмечают авторы открытого письма, сумма убытков может составить более одного миллиарда гривен - столько урожая осталось в полях. Это приведет к потере агрокультур, негативных экологических последствий, а государство недополучит сто миллионов гривен налогов. Пострадают работники предприятия – вместе с семьями около десяти тысяч жителей Сумской и Черниговской областей, для которых агрохолдинг - главный источник существования.

"Незаконные и необоснованные действия правоохранительных органов приводят к нарушению сроков поставок, созданию негативного имиджа украинских аграриев и подрыва их авторитета на международном рынке, что не может не отразиться на дальнейшем сотрудничестве иностранного бизнеса и с другими отечественными сельскохозяйственными предприятиями", - подчеркивают авторы письма к Президенту.

Напомним, 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга в связи с решением райсуда, который в качестве меры пресечения применил арест активов и запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна.

"Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord. В рейтинге ТОП-100 латифундистов Украины занимает двадцать пятое место.