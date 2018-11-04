"Опоздали": эксперт объяснил, почему антиукраинские санкции России бесполезны

УНИАН

Санкции России против Украины "опоздали", поскольку Киев преуспел в переориентации своей экономики на Запад.

Такое мнение высказал директор программ Центра Международного частного предпринимательства США в Европе и Евразии Эрик Гонц в интервью "Голосу Америки".

"С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три-четыре года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018 уже опоздали", - считает Гонц.

Несмотря на то, что Россия все еще остается важным торговым партнером Украины, если взять ЕС в целом, то он является "намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", считает эксперт.

"Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", - заключил он.

Напомним, 22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.

Напомним, в период с января по июнь этого года больше всего прямых инвестиций (акционерного капитала) в Украину поступило из РФ - $436 млн (34,6 процента от общего объема).