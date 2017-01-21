В России грозятся перезапустить Липецкую фабрику Roshen за две минуты

Кондитерская фабрика Roshen в Липецкой области России может быть перезапущена новыми инвесторами в случае продажи актива за две минуты.

Такое заявление сделал губернатор российского региона Олег Королев, пишет RNS.

"Конечно (возможен перезапуск — ред.). Фабрика-то живая. Если дойдет до того, до чего должно дойти — до продажи, новые инвесторы запустят в течение двух минут", — подчеркнул он.

По его словам, потенциальные инвесторы заинтересованы в активе, но структуры, связанные с украинским руководством, пока не приняли окончательного решения о продаже фабрики.

"Интересантов хватает, и очень приятно это осознавать. И наши российские, и нероссийские. Интерес есть. Так что как только Порошенко окончательно примет решение о продаже, все пойдет нормально. Переживем", — сказал он.

Губернатор также отказался назвать потенциальных покупателей фабрики, сославшись на соглашения о неразглашении информации.

Напомним, 20 января стало известно, что украинская корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Около 700 человек персонала фабрики уже проинформированы об остановке деятельности фабрики и сокращениях.

Ранее сообщалось, что в России было арестовано имущество липецкой фабрики Roshen.

фото: bbc.com