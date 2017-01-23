На газовый рынок Украины вышел один из крупнейших мировых энерготрейдеров

С ноября 2016 года на рынок Украины вышла компания Trafigura, считающаяся третьим по объемам энерготрейдером в мире.

Об этом ЛІГА.net сообщил собственник одной из крупных газовых компаний.

Trafigura в ноябре начала закупать природный газ в Европе и реализовывать его на потребителям в Украине. Ресурс приобретается у польской ONICO Energia Spolka. Объемы импорта, по словам собеседника агентства, незначительные и не превышают 5 млн кубометров в месяц.

Все операции проводятся через украинскую дочернюю компанию Trafigura — Юкрейн, зарегистрированную в Киеве еще в июле 2016 года.

Trafigura — зарегистрированная в Нидерландах компания, которая специализируюется на торговле металлами, нефтью и минеральными удобрениями. Выручка компании в 2016 году составила 98,1 млрд долл.

Напомним, ранее сообщалось, что европейский энергетический гигант Engie начал поставки природного газа в Украину.