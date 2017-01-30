Во время суда обнародованы факты фальсификации дела ОГХК — адвокат

30 января 2017, 12:21

По словам адвоката Игоря Черезова, дело рассматривал "ручной" судья НАБУ.

Количество нарушений в ходе рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения было огромным

Во время суда по избранию меры пресечения задержанным менеджерам государственной "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) обнародованы факты о фальсификации этого дела.

Об этом заявил адвокат Игорь Черезов, о чем со ссылкой на пресс-службу ОГХК сообщает RBC.ua.

В частности, по данным адвоката, дело рассматривал "ручной" судья НАБУ, который "допустил ряд грубых нарушений, а в суде был замечен человек, похожий на первого замдиректора НАБУ Гизо Углаву". НАБУ и САП, как и в случае с Одесским припортовым заводом, накануне приватизации обваливают стоимость стратегических предприятий и отпугивают западных инвесторов, заявил Черезов.

"Все развивалось по классической для НАБУ и САП схеме: сначала пост в Facebook — "задержан злостный расхититель государственной собственности". Потом, через час-полтора — сама процедура задержания менеджеров ОГХК", — отметил адвокат.

По его словам, количество нарушений в ходе рассмотрения ходатайств об избрании меры пресечения было огромным. "Если бы САП попросил расстрелять задержанных в зале суда, то судья Соломенского районного суда Бобровников не только удовлетворил бы это ходатайство, но и сам бы его исполнил. Так же, как ранее другой "ручной" судья НАБУ Макуха, который аналогично штамповал любые решения для НАБУ, пока его не уволили за нарушения присяги", — отметил он.

"Всем, включая прокуроров, было очевидно, что задание по уничтожению прибыльного государственного предприятия Украины выполняется Специализированной антикорупционной прокуратурой, как всегда, на низком профессиональном уровне. Было просто стыдно за выступления высокооплачиваемых прокуроров САП, которые решили, что могут писать в ходатайстве об аресте задержанных всё, что им в голову взбредет. Так, и.о. председателя правления ОГХК Руслана Журило снова "поженили" с супругой, с которой он более пяти лет в разводе, и от имени САП "подарили" молодоженам квартиру в США", — добавил Черезов.

Он также заявил, что по бывшему заместителю председателя правления по коммерческим вопросам Юрию Перцеву (который не работает на предприятии с сентября прошлого года) "фальсификация дела была наиболее наглой".

"Прокуроры САП заявили, что у него есть квартира в Цюрихе, хотя по этому адресу расположен… офисный центр. Все остальные "доказательства" в том же духе, а примерно треть — на трех иностранных языках. Без перевода. А судья рассматривал… Полиглот, наверное… Или может ему все перевел замеченный в пятницу в суде мужчина, очень похожий на заместителя главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углаву. Который лично приехал под вечер в суд и с кем-то непублично встречался. В результате судья, который двое суток подряд делал вид, что рассматривает "доказательства", послушно удовлетворил ходатайство САП об избрании меры пресечения задержанным — арест или астрономический залог", — отметил адвокат. 

"Я участвовал в аналогичном процессе по задержанию топ-менеджеров Одесского припортового завода, поэтому ко мне за защитой обратился один из менеджеров ОГХК. Так вот — в выполнении заказа по "обнулению" стратегических предприятий, которые выставляются на приватизацию, НАБУ и САП действуют однотипно и непрофессионально. Но с четкой нацеленностью на свой пиар", — добавил Черезов.

"Сначала громкие заявления, называются гигантские суммы в сотни миллионов гривен якобы убытков. Потом "ручной" судья (который "на крючке" у НАБУ) штампует все решения, которые нужны НАБУ и САП.  Очевидная фальсификация и отсутствие фактов никого из них не смущает — наоборот, НАБУ и САП дополнительно заказывают фейковые экспертизы. После этого в другом суде все эти "доказательства" разбиваются защитой в пух и прах", — подчеркнул адвокат.

Он заявил, что "титановые комбинаты ОГКХ вернулись под контроль государства в 2014 году из владений известного миллиардера, который заявил: "деятельность ОГКХ закончиться в июле 2015 года объявлением полного банкротства". Однако, по словам адвоката, пришедшая команда менеджеров сумела за два года сделать невозможное. Компания, в которой работают 6 тыс. человек, не просто не обанкротилась. "В 2015-2016 годах ОГКХ заплатила в бюджет 1,7 млрд гривен налогов и входит в десятку самых крупных налогоплательщиков Украины. Вернее — входила, до момента мощной пиар–компании о задержании топ-менеджеров ОГКХ. Как и случае с ОПЗ, это специально делается перед приватизацией — для обвала стоимости и отпугивания западных инвесторов", — заявил он. 

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