В Донецке зреет бунт: друг Януковича выбрасывает на улицу сотни людей

В оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке зреет социальный бунт, вызванный угрозой сокращения рабочих мест на одном из предприятий российского олигарха Виктора Нусенкиса, друга беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом со ссылкой на свои оперативные данные группа "Информационное сопротивление" сообщает на сайте Sprotyv.info.

Как стало известно, на Донецкой фабрике мороженого "Винтер" (ОАО "Винтер", г.Донецк, ул.Стадионная, 22, входит в группу компаний "Донецксталь", один из владельцев — В.Нусенкис) планируется сокращение штата работников, что в свою очередь может привести к дополнительному росту социальной напряженности в Донецке.

Напомним, накануне 2016 года Нусенкис выбросил на улицу тысячи людей и ввел на "Донецкстали" однодневную рабочую неделю.

Справка. ПАО "Винтер" выпускало более 100 наименования мороженого: вафельные стаканчики, мороженое на палочке, рожки, семейные виды мороженого, батончики, тортики, мороженое в пластиковых ведёрках, судочках и креманках. Максимальная производительность фабрики мороженого в день составляла 40 тонн, летом в сезон на ней работало до 550 человек.

Фото: winter.com.ua