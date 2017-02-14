У Гройсмана рассказали о пенсионной реформе: либо пенсия, либо зарплата

14 февраля 2017, 18:15

Не нужно уменьшать количество пенсионеров, необходимо увеличивать количество плательщиков, заявил Рева.

 

Пенсионная реформа в Украине, которую готовит Кабмин, должна предусматривать норму о том, что вышедшие на пенсию граждане лишатся права работать.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью Realist.

"Во всем мире действует правило — либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что из-за этого работодатели не будут официально оформлять работающих пенсионеров, Рева заявил: "320 тысяч гривен штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять".

По словам министра, Украина может обойтись без повышения пенсионного возраста. Для сокращения дефицита Пенсионного фонда будут эффективны другие инструментарии.

Рева отметил, что Украина выбрала путь увеличения количества плательщиков социальных взносов вместо уменьшения количества пенсионеров через повышение пенсионного возраста.

"Не нужно уменьшать количество пенсионеров, необходимо увеличивать количество плательщиков, — и у нас есть такая возможность за счет огромного сектора теневой экономики", — сказал Рева.

Он отметил, что в контексте переговоров с МВФ были проведены расчеты, которые свидетельствуют о том, что повышение пенсионного возраста для граждан не решает главного вопроса — дефицита Пенсионного фонда.

По словам Ревы, сегодня в Украине сложилась ситуация, при которой и те, кто работал 35 лет, платя соцвзнос, и те, кто не работал или работал нелегально, ничего не платя, — получают одинаковые по размеру пенсии.

"Поэтому мы говорим: если у вас есть 30—35 лет стажа — вы будете получать пенсию, и даже большую за счет специального коэффициента, но если вы не работали, ничего не платили — идите работайте дальше, пока не заработаете", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют ввести трехуровневую систему пенсионного обеспечения: солидарную, накопительную и негосударственную систему пенсионного обеспечения.

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