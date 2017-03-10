Хозяин — россиянин или агент ФСБ. Семенченко объяснил, почему заводы на Донбассе — не украинские

Заявления главы украинского правительства Владимира Гройсмана и министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о том, что в 2016 году украинские предприятия, находящиеся на неконтролируемых Киевом территориях Донбасса, заплатили в госбюджет 30 млрд гривен, не подтверждены никакими данными.

Об этом один из организаторов торговой блокады ЛДНР, первый замглавы Комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне Семён Семенченко рассказал на чате в "Главреде".

"Сначала нужно откорректировать термины. Нет никакой "неконтролируемой территории" — есть "оккупированная территория". И есть агрессор — Российская Федерация. Именно желание вывести РФ из статуса агрессора, а также зависимость от Москвы и отличает, к сожалению, и Гройсмана, и Насалика, и остальных представителей власти. Информация, которую они подают, некорректна", — говорит нардеп.

"Прежде всего, практически все предприятия, которые находятся на оккупированной территории, не являются украинскими. Они — оккупированы и изначально принадлежали либо гражданам России, либо пророссийским олигархам. Например, большая часть акций Алчевского металлургического комбината принадлежит "Внешэкономбанку" РФ, а меньшая часть — народному депутату Украины Таруте; Донецкий металлургический завод принадлежит российскому миллиардеру Нусенкису; ахметовские предприятия с трудом можно считать украинскими, потому что Ахметов вообще — агент ФСБ", — считает один из организаторов торговой блокады ЛДНР.

"Все эти предприятия являются крупнейшими должниками за свет, газ и воду. Как вы знаете, все это туда загоняется за счет украинских налогоплательщиков, но оплата не производится. Кроме того, всем этим предприятиям за взятки, которые они платят членам правительства, компенсируется НДС — как вы знаете, это очень коррумпированный вид налогов у нас. Да и содержание вообще оккупированных территорий обходится на порядок больше, чем доходы, которые поступают оттуда. Верить людям, которые обманывали нас не один десяток раз, я думаю, не стоит. Никакими фактическими данными это не подтверждено", — подытожил Семен Семенченко.

Ранее "Главред" сообщал со ссылкой на сопредседателя ОИ "Права справа" Дмитрия Снегирева, что Алчевский меткомбинат задолжал Украине 700 млн­ гривен только за электроэнергию.