Активное расслоение на богатых и бедных. Почему украинцы продолжают нищать

Тенденция к обнищанию граждан Украины сохранится и в будущем, потому что сейчас идет активно процесс расслоения украинцев на богатых и бедных.

Об этом президент Центра рыночных реформ, бывший министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал на чате в "Главреде".

"Поскольку украинское производство пребывает в стагнации, нет роста ВВП, то при происходящем повышении налогов меньшая часть ВВП расходуется на заработную плату, пенсии и другие индивидуальные доходы, поэтому нельзя ожидать роста реальных доходов. Однако мы знаем, что коррупционная верхушка без стыда увеличивает свои должностные оклады и премии в десятки раз, забывая о 10 миллионах пенсионеров, инвалидов и других людей, у которых индивидуальные доходы при этом снижаются. То есть идет активная дифференциация между богатыми и бедными", — объяснил экономический эксперт.

Комментируя вопрос, почему Украина еще не развалились, Владимир Лановой заметил, что важно сохранить государство.

"Экономика попадает в кризисы, но она способна выйти из них. Это известно теоретически и исторически. У меня такое впечатление, что сегодня лучше было бы распустить правительство, а предприятия и потребители сами отрегулировали бы экономические отношения. Бывают такие случаи в истории, когда правительство только вредит. Я думаю, что сейчас именно такая ситуация в Украине. Не дадим развалиться государству. Мы должны осуществить политические изменения, отстранив от власти олигархов", — подытожил Владимир Лановой.

Напомним, ранее эксперт назвал риски свободной продажи земли в Украине.

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