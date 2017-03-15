"Сбербанк" России ограничил выдачу наличных в Украине

Государственный банк России — "Сбербанк" — ограничивает снятие наличных средств в Украине суммой в 30 тысяч гривен или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения, пишет УНИАН.

Согласно информации банка, временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений и банкоматов филиальной сети финучреждения.

"В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке главного офиса "Сбербанка", нанесению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента", — говорится в сообщении.

Кроме того, введены лимиты и на снятие наличных с карточных счетов.

В банке также отмечают, что депозитные сертификаты выдаются в рамках законодательства без ограничений через кассу банка. Срочные вклады физлиц выдаются без применения комиссии за снятие наличности, однако объем выдачи средств равен установленному временному лимиту по снятию наличных средств с текущих счетов.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине неизвестные заблокировали работу десятков банкоматов российских банков.



