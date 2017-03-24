В Украине подорожает вода, Нацкомиссия назвала причины

В большинстве украинских регионов Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила повысить тарифы на воду из-за ряда причин.

Об этом сообщили в НКРЭКУ, 22 марта 2017 года 43 лицензиатам регулятор установил тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение, а также на услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем), которые были одобрены 25 января 2017 года и публиковались на официальном сайте НКРЭКУ.

Таким образом, теперь средневзвешенный тариф на водоснабжение для них вырастет на 4% (до 6,6 грн/куб .м), а на водоотведение — на 7% (до 7,89 грн/куб. метр).

Кроме того, регулятор с участием представителей органов местного самоуправления одобрил для обнародования проекты тарифов для еще 24 из 27 лицензиатов, разделенных на две категории.

В первую входят 19 лицензиатов — для них тарифы пересматривались в январе-августе 2016 года, и сейчас вырастут в среднем на 15%, до 11,85 грн/куб. метр.

Ко второй группе отнесли восемь лицензиатов — для них тарифы не пересматривались длительное время или вовсе не устанавливались НКРЭКУ, а сейчас вырастут на 33% до 10,83 грн/куб. метр.

Решение об очередном пересмотре в НКРЭКУ объяснили влиянием следующих факторов: изменением объемов реализации услуг; повышением минимальной заработной платы; оплата труда; расходами на поверку счетчиков в частном секторе; изменением цены на электроэнергию в зависимости от региона; изменениями размеров отчислений на амортизацию; изменениями налогов, курса валют, стоимости реагентов, покупной воды, банковских услуг и прочего.

Напомним, 23 марта НКРЭКУ также утвердила очередное повышение тарифов на электроэнергию.