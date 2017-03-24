НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2930,8086 грн.
Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на 27 марта:
100 долларов — 2712,4559 грн (24 марта — 2705,7689);
100 евро — 2930,8086 грн (2918,4423);
10 рублей — 4,7235 грн (4,7038).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.