НБУ снова снизил курс гривны, доллар подорожал на семь копеек

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.

Официальный курс гривны на 27 марта:

100 долларов — 2712,4559 грн (24 марта — 2705,7689);

100 евро — 2930,8086 грн (2918,4423);

10 рублей — 4,7235 грн (4,7038).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.