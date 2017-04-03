Миллиард от МВФ. Украина получит четвертый транш кредита для стабилизации гривны

Международный валютный фонд завершил третий пересмотр программы сотрудничества с Украиной с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) и одобрил выделение нашей стране четвертого кредитного транша объемом 1 миллиард долларов.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ!" — написал глава государства.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с Фондом наша страна приостанавливала выполнение очередной кредитной программы, а Фонд — ее финансирование — после первого, второго и, единожды, третьего транша.

Согласно предварительным заявлениям украинских властей, очередной кредитный транш поступит в международные резервы Национального банка, что будет способствовать стабильности национальной денежной единицы — гривны.

Ранее МВФ обнародовал график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по украинскому вопросу было запланировано на сегодня, 3 апреля. Также в графике на эту дату были запланированы вопросы изменения графика дальнейших пересмотров (Requests for Rephasing of Access) и пересмотра финансовых гарантий (Financing Assurances Review).

Международный валютный фонд информацию о завершении третьего пересмотра программы сотрудничества с Украиной и одобрении четвертого кредитного транша объемом 1 млрд долл. пока не обнародовал.

Отметим, что Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша в общем объеме 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года, однако заседание Совета директоров МВФ все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, но запланированное на 20 марта заседание Совета по украинскому вопросу Фонд накануне перенес для уточнения макроэкономических показателей после введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, ранее эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар заявил в комментарии "Главреду", что МВФ тянет с выделением Киеву очередного транша кредита из-за коррупции украинских власть имущих.