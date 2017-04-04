Комиссия по энергетике хочет приостановить решение о введении абонплаты за газ для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит решение по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа с целью обеспечения неповышения общего счета для населения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, намерена приостановить данное решение с целью недопущения увеличения общего счета за газ для населения.

Комиссия проведет дополнительные консультации с Кабмином в части компетенций, напрямую зависящих от правительства, а именно — распространение субсидий на услуги по транспортировке и распределению, а также инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшим типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию.

"Соответственно, на открытое заседание Комиссии, с учетом требований Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" относительно обнародования повестки дня не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания, на 10 апреля 2017 выносится вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ в сфере природного газа с целью недопущения повышения общего счета для населения", — сообщили в пресс-служба НКРЭКУ.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко потребовал остановить решение в отношении введения абонплаты на газ.

Как известно, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Стоит отметить, что в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика — увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения.