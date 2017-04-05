МВФ уже перечислил Украине один миллиард

Международный валютный фонд (МВФ) перечислил Национальному банку Украины (НБУ) четвертый транш кредита в размере одного миллиарда долларов.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

"Начался процесс перечисления средств четвертого транша МВФ", — написал он.

Таким образом, международные резервы НБУ увеличились до 16,1 млрд долл.

Напомним, до конца 2017 года Украина планирует получить от международных партнеров восемь миллиардов долларов, включая три транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) — в мае на 1,9 миллиарда долларов, августе и сентябре — по 1,3 миллиарда.