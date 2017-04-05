Новый законопроект Вадима Рабиновича: "Помог вернуть миллиард — получи 10%"

Чтобы побороть коррупцию в Украине, необходимо предоставить гражданам финансовую мотивацию.

Об этом в эфире программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина" заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

Он рассказал, что зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект №6225 "О предотвращении коррупции". "Мы все воспитаны на том, что стучать — это плохо. Но на самом деле, когда крадут из твоего дома, сообщить об этом — это не так уж плохо. Поэтому я вместо того, чтобы рассуждать, переступив через себя, подал законопроект. С учетом миллиардной коррупции, с которой мы сталкиваемся и которую никто не может остановить, будет справедливо бороться с ней деньгами. Поэтому я предложил 10% от той суммы, которую граждане помогут вернуть государству, давать им. Например, помог вернуть миллиард — получи 10%", — заявил Рабинович.

По мнению депутата, это единственный способ эффективной борьбы с коррупцией. "Я действительно считаю, что это не плохо и не страшно. Потому что иначе эта гидра высосет из нас все соки. Смотрите, сейчас сдали новые декларации. Воюющая страна. Три высших лица в Украине поправили свое материальное положение где-то в два раза. Стучать — плохо, возвращать государству — хорошо. Будем зарабатывать на коррупционерах. Раз они все воруют, мы будем их сдавать — и получать 10%. Хоть какое-то удовольствие", — резюмировал лидер партии "За життя".

Поправки к законопроекту №6225 предполагают за выдачу коррупционера властям законодательно утвердить выплату премиальных — 10% суммы ущерба, нанесенного государству. Осуществление выплат планируется делегировать Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции, которое должно рассмотреть сообщение гражданина Украины, проверить информацию и оценить ущерб в течение 30 дней. При этом анонимные наводки оплачиваться не будут.