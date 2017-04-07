Требования МВФ к Украине — шаг к благополучию или пропасти?

Международный валютный фонд после долгой паузы в сотрудничестве с Украиной на днях принял решение о выделении нашей стране очередного транша кредита в 1 миллиард долларов, о чем сообщили и президент, и министр финансов. И следом за ними в Нацбанке обрадовали еще одной новостью — МВФ до конца года выделит Украине 4,5 миллиарда долларов тремя траншами. Как сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, резервы Украины за счет иностранных поступлений, в том числе и от Еврокомиссии, по итогам 2017 года должны составить 21 млрд долларов.

Однако МВФ обещает Украине кредиты "не за красивые глаза". Фонд ожидает от нашего государства вполне конкретных и во многом весьма болезненных шагов, о чем свидетельствует опубликованный на сайте Министерства финансов полный текст Меморандума с МВФ. В частности, Фонд ожидает от Украины отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель до конца текущего года, проведения пенсионной реформы (в том числе повышения пенсионного возраста; Фонд ожидает увидеть пенсионное законодательство уже до конца апреля 2017 года), начала массовой приватизации, создания антикоррупционных судов, формирования базы данных тех, кто получает социальную помощь от государства и т.д.

Экономисты рассказали "Главреду", все ли требования МВФ приемлемы для Украины, какие из них могут создать проблемы или риски для нашей страны, а также сто́ят ли кредиты Фонда таких болезненных для украинского населения шагов.

Глава Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак:

Требования МВФ, выдвинутые Украине, которые содержат 11 "маяков" системных реформ — это концентрация, сжатая пружина всех неосуществленных реформ за все годы независимости нашего государства. Сейчас эта "пружина" максимально сжата, и Украине придется за год-полтора делать то, чего она не сделала за 26 лет. Хотя все то, что требует МВФ, полезно для самой Украины.

Если бы мы провели настоящую пенсионную реформу с переходом на второй и третий накопительные уровни еще в начале независимости, сейчас у нас бы не было пенсионных проблем. Если бы мы внедрили правильный цивилизованный рынок оборота сельскохозяйственных земель, для нас этот вопрос сейчас не стоял бы столь остро. То же касается всех остальных требований, в том числе антикоррупционных.

Сейчас мы столкнулись с тем, что Украина не может не продолжать сотрудничество с МВФ, потому что в ближайшие пару лет стране необходимо выплатить 12,8 миллиарда долларов государственного долга. А без денег Фонда это сделать будет нереально. Поэтому нам необходимо продолжить сотрудничество с МВФ и получить в этом году еще 4,5 миллиарда долларов, чтобы наше долговое бремя не привело страну к дефолту.

Для этого придется выполнить 11 "маяков" МВФ, хотя бы часть из них. А это, в принципе, полезно для самой Украины. Однако проблемы будут возникать в чувствительных социальных направлениях — земельная и пенсионная реформа. По другим направлениям я не вижу каких-то особых проблем, кроме политической воли высшего руководства страны.

Земельная реформа — земельной реформе рознь. Рынок земли может быть построен по-разному. Безусловно, произвольный оборот земли в Украине допускать нельзя. В "земельном законе" необходимо закрепить несколько "предохранителей". Первый из них — ограничение по гражданству. По крайней мере, на первых порах право купить землю сельскохозяйственного назначения должен иметь только гражданин Украины. Этим мы снимем страх, что приедут какие-то иностранцы или прилетят марсиане и скупят украинскую землю.

Второй "предохранитель" — максимальный объем площади, который может приобрести один человек, гражданин Украины. Этот вопрос дискуссионный, но такая мера — не больше определенной площади земли в одни руки — может и должна быть установлена.

Третий — ограничение количества земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть в этом обороте. Например, в США лишь 20% всех земель сельскохозяйственного назначения находятся в обороте рынка земли. В Украине также следует установить такое ограничение на общую площадь сельхозземель, которые могут продаваться и покупаться.

Если установить такие "предохранители", ничего плохого в рынке земли не будет. Потому что для любого инвестора важно понимать, во что конкретно он вкладывает деньги. Это оживит не только аграрный сектор Украины и инвестиции в него, но и инвестиции в Украину в целом.

То же касается пенсионной реформы. Тут многое зависит от информационной кампании, которая должна сопровождать острые социальные темы. Необходимо объяснять населению, что нигде в мире, ни в каких цивилизованных странах нет такого низкого пенсионного возраста, как в Украине. Например, Дания не так давно установила пенсионный возраст — 67 лет. А у нас — почти на 10 лет меньше. Безусловно, пенсионный возраст должен снижаться не одномоментно, а добавляться по полгода ежегодно для женщин и для мужчин.

А главное — нужно, чтобы пенсионная реформа не свелась только лишь к повышению пенсионного возраста. Необходимо наконец-то перейти на трехуровневую пенсионную систему, где, кроме существующей сейчас у нас солидарной, должен также появиться второй и третий накопительный уровни. Причем один из накопительных уровней — обязательный, как процент от официальной зарплаты работника, а другой — добровольный, то есть как конкретный человек сам считает необходимым обеспечивать себя в старости. Тогда в комплексе с повышением пенсионного возраста мы постепенно будем уменьшать остроту существующей у нас пенсионной проблемы.

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой:

Я считаю, что финансирование правительства через МВФ необходимо приостановить. Потому что деньги, которые поступают в НБУ от МВФ, потом никто не контролирует. Есть разные основания предполагать нехорошие вещи, поскольку в Украине коррупция — на первом плане.

А Украине для восстановления экономики необходимы кредиты оборудованием, технологиями, современными материалами, компьютерами, которые нужны нам для различных наукоемких отраслей. Всего этого получить посредством кредитов МВФ нельзя.

План Маршалла, о котором уже не первый раз напоминает Литва, является способом передать нам кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию. Хотя, безусловно, это будут не новейшие образцы, поскольку никто не хочет делиться самым новым. Но это и не деньги, которые в последствии неизвестно куда деваются.

У нас говорят, что кредиты МВФ поддерживают гривну. Но мы видим, что гривна удерживалась и не падала, когда кредиты Фонда не поступали, а также, когда давали Украине кредиты, попутно падал курс нашей денежной единицы. Это говорит о том, что не из-за отсутствия кредитов и валюты у нас происходит девальвация.

Больше всего меня беспокоит, что нет общих усилий по восстановлению экономики, наращиванию производства, увеличению количества рабочих мест и т.д. Нельзя решить вопрос дефицита Пенсионного фонда и фактически "замораживания" уровня пенсий на нынешнем уровне для более чем 10 миллионов пенсионеров Украины. И никакие повышения пенсионного возраста не решат этот вопрос, поскольку таким образом экономятся копейки, а речь идет о миллиардах.

Так что эти подходы и это сотрудничество себя практически исчерпало. В момент, когда не было валюты после Януковича и Азарова (по крайней мере, заявляют, что в ликвидной форме валютных резервов не существовало), эти кредиты, возможно, и были нужны. Но сейчас эта пропасть пройдена, и такие срочные деньги не известно для каких нужд не нужны. Поэтому сотрудничество с МВФ сейчас не актуально.

Под рынком земли подразумевают разные вещи. На самом деле, как у нас нет рынка газа (и у нас в этой отрасли действует один большой монополист), так и тут, в вопросе с землей. Ничего не понятно, никакие механизмы не разработаны и не предложены. Фактически нет равенства прав продавца и покупателя, а рынок возникает только тогда, когда такое равенство есть. Поэтому продавцами станут все: все захотят продать землю, заработать на этом, а покупателей будет немного. Поэтому крайне низкой будет цена — она будет не рыночной, а кризисной. Только дураки продают собственную землю за копейки. Речь сейчас не идет о мелких собственниках. А государство с огромными запасами земель хочет выйти на рынок и, как в ходе приватизации, продать их за мизерные суммы. Поэтому все это больше напоминает программу новой "прихватизации", нового коррупционного обогащения чиновников.

Директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин:

Требования МВФ — это фактически геноцид. Если хотя бы часть из опубликованных требований будет воплощена в жизнь, это будет экономической, финансовой и социальной гибелью Украины.

Например, есть требование (совершенно для нас неприемлемое), которое является уничтожением малого бизнеса. Это ликвидация всех упрощенных форм отчетности, переход к формализованным формам учета, которые употребляются для больших корпораций, которые имеют хорошо структурированный юридический отдел. Малый бизнес не сможет функционировать в таких условиях, у него нет средств, чтобы содержать еще целую ораву юристов, бухгалтеров, учетчиков, экономистов, товароведов. Система учета станет настолько сложной, что малому предпринимателю просто будет некогда заниматься бизнесом, а придется писать отчеты, отбиваться в судах и т.д.

Второй системно неприемлемый пункт — это начало продаж сельскохозяйственных земель (государственного запаса и частных), причем уже едва ли не с 2018 года. Кому продавать, на каких условиях — совершенно не ясно. К тому же — в условиях кризиса, депрессии, войны. В условиях, когда нет внутреннего инвестора, а внешний не хочет заходить и работать в условиях государства-"стационарного бандита", когда вся система монополизирована в руках одного клана.

Также предусмотрено создание банка данных на всех и каждого, в том числе на субсидиантов. Люди доведены до ситуации, когда они не имеют доходов для оплаты коммунальных услуг, которые даже не потребляются ими в том объеме, который им пишут. Поскольку огромная часть теплотворности горячей воды теряется в трубах, как и идет протечка холодной воды, как и в газ добавляются соответствующие инертные газы, то есть теплотворность неправильная, как и не стоят учетные устройства по потреблению газа и тепла в квартирах. За что люди платят — не понятно. Я думаю, что мы платим в два раза больше, чем на самом деле потребляется энергии, воды и тепла.

Также предусматривается создание так называемых антикоррупционных судов. Я считаю, что это — создание закрытой репрессивно-карательной модели. Численность сотрудников НАБУ при этом должны увеличить в разы, предоставив все права по слежке. Фактически это создание и узаконивание института стукачей, причем планируется сделать их финансово заинтересованными, чтобы уничтожать бизнес.

В пенсионной сфере вообще планируют применять драконовские методы по уничтожению пенсионеров: увеличение пенсионного стажа, специальная модель мониторинга пенсий, по сути, введение налога на пенсии.

Я считаю, что выполнение этих требований будет значить гибель экономики Украины. Это очень напоминает то, как большевики и Сталин начали уничтожать НЭП в 1929-1930 годы. Чем закончилось — известно: голод, гибель всего частного капиталистического уклада, а для Украины — гибель миллионов человек.

Но, слава Богу, власть пока не в состоянии сделать то, что прописано Фондом.

Надежда Майная