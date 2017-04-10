Гонтарева подала Порошенко заявление об отставке — СМИ

В НБУ и администрации президента пока не комментируют эту информацию.
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.
Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.
Однако в Нацбанке и администрации президента пока не комментируют эту информацию.
Вместе с тем на Facebook НБУ в 11:00, 10 апреля, анонсирована пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, не уточняя тему.
Ранее неоднократно сообщалось о скором увольнении главы Национального банка.
Ранее СМИ назвали имена, кто может сменить Гонтареву на посту главы Нацбанка.
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