Гонтарева подала Порошенко заявление об отставке — СМИ

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

Однако в Нацбанке и администрации президента пока не комментируют эту информацию.

Вместе с тем на Facebook НБУ в 11:00, 10 апреля, анонсирована пресс-конференцию главы и членов правления Нацбанка, не уточняя тему.

Ранее неоднократно сообщалось о скором увольнении главы Национального банка.

Ранее СМИ назвали имена, кто может сменить Гонтареву на посту главы Нацбанка.

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