В ДНР зреет бунт: без отметки "военкомата" не берут на работу

Несмотря на публичные заявления главаря ДНР Александра Захарченко в ближайшем будущем не вводить "срочную службу" в ДНР, у неслуживших жителей "республики" все чаще возникают проблемы с трудоустройством.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на территории оккупированных районов Донбасса фиксируется рост недовольства граждан, ранее не проходивших военную службу и пытающихся трудоустроиться.

Согласно распоряжениям главарей ДНР и ЛНР, в обоих образованиях для трудоустройства необходимо предъявить наличие отметки о постановке на "воинский учет" в приписном удостоверении из "военкоматов".

Однако, при обращении в "военкоматы" указанной категории граждан, им предлагают поступить на "военную службу", а в случае отказа соответствующие отметки в документах не ставятся, что делает трудоустройство невозможным, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 6 апреля под Шахтерском прошли "сборы резервистов ДНР", в которых приняли участие около 27 тыс. мужчин призывного возраста. Части из них в торжественной обстановке были вручены автоматы, а по окончании мероприятия стволы забрали назад.