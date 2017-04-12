Рабочие "отжатых" предприятий угрожают забастовками боевикам ЛДНР

В условиях усиления Украиной экономической блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей "власть" оказалась неспособной обеспечить работу предприятий только за счет России, что привело к недовольству местного населения.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

По информации ГУР, из-за снижения уровня жизни в результате "национализации" боевиками украинских предприятий в ЛДНР рабочие угрожают террористам забастовкой.

Так, "рабочие ГОАО "шахта Белореченская" и "Лутугинский научно-производственный валковый комбинат", что в Луганской области, объявили подготовку к забастовке и проведения массовых манифестаций трудовых коллективов во время майских праздников", — говорится в сообщении ГУР.

В разведке также отмечают, что руководство "отжатых" предприятий в ДНР и ЛНР пытается предотвратить массовые выступлениям своих рабочих с помощью местных "силовых структур" и представителей ФСБ РФ.

"Активисты и инициаторы забастовки предупреждены о возможности применения жестких репрессивных мер в случае невыполнения "рекомендаций". Проводится активная "профилактическая" работа, которая носит принудительно-силовой характер", — подытожили в ГУР.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что российские кураторы приказали сепаратистским СМИ попугать горняков отжатых шахт.