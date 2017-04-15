Действие экспортной пошлины на металлолом может быть продлено — нардеп

Идея законопроекта поддерживается как профильными объединениями производителей и отраслевыми ассоциациями металлургов, так и предприятиями военно-промышленного комплекса страны, и, вполне возможно, найдет поддержку в парламенте

Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по промышленной политике и предпринимательству, нардеп Виктор Галасюк, пишет издание uaprom.info.

Парламентарий напомнил, что 12 июля 2016 года был принят Закон Украины №1455-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке", которым с 15 сентября 2016 года на год были повышены ставки экспортной пошлины на металлолом с 10 до 30 евро за тонну. Продолжение действия закона — необходимый в национальных интересах Украины шаг.

"Эта временная мера была введена с целью установления действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома для оперативной ликвидации дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и обеспечения условий восстановления объектов инфраструктуры. Уже через три с половиной месяца 2016 года, когда начал действовать наш закон, удалось переломить негативную тенденцию поставок лома на украинские металлургические предприятия. В 2016 было экспортировано 277 тыс. тонн лома черных металлов, практически в пять раз меньше показателей 2015 года. Это позволило увеличить внутренние поставки лома черных металлов отечественным предприятиям с 3,1 млн т в 2015 году до 3,2 млн т в 2016 году. Даже при сохранении тенденции уменьшения объемов заготовки", — объяснил Галасюк.

По его словам, если бы экспортная пошлина осталась на уровне 10 евро/т, внутренние поставки лома черных металлов отечественным предприятиям в 2016 были бы сокращены минимум на четверть по сравнению с предыдущим годом, и могли бы составить около 2,3 млн т.

"По оценкам экспертов, без работы могли остаться около 25 тыс. рабочих, а страна могла бы недополучить 1,3 млрд долл. валютной выручки. Мы этого не допустили — повышение вывозной пошлины на лом черных металлов до 30 евро/т позволило избежать катастрофического роста дефицита металлолома в 2016 году, который нанес бы разрушительный удар по металлургической отрасли и поставил бы под угрозу обороноспособность страны".