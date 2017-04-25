Трамп считает бюджет ООН "раздутым": хочет сократить взносы США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна считает свою часть взносов в ООН завышенной и планирует их уменьшить.

Об этом он рассказал в Белом доме на встрече с иностранными послами, пишет Укринформ, ссылаясь на Financial Express.

В то же время американский лидер назвал бюджет Организации "раздутым".

"Нам нужно, чтобы государства-члены собрались вместе для устранения неэффективности… (бюджета ООН — Ред.), для того чтобы убедиться, что на плечи одной страны не свалены непропорционально большая доля бремени", — отметил глава Штатов.

Напомним, США — крупнейший вкладчик взносов в ООН, поскольку пополняют 22% основного бюджета Организации (5,4 млрд долларов) и 28,5% от бюджета на миротворческие операции (7,9 млрд долларов). Взносы согласованы между 193 членами Генассамблеи ООН.

Ранее СМИ писали, что в 2018-м году администрация президента США Дональда Трампа планирует существенно сократить помощь Украине. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.