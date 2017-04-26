Как правильно оформить онлайн кредит?

26 апреля 2017, 11:06

Благонадежные заемщики получают ряд преимуществ: хорошую кредитную историю, скидки, участие в программах лояльности и многое другое.

Микрофинансовые организации, предлагающие кредиты в онлайне, за последние несколько лет постепенно выходят в лидеры в сфере займов. Это новый вид услуг, который востребован у заемщиков. В настоящий момент на этом рынке уже сформировался пул лидеров: Moneyveo, CCloan, Ваша Готівочка, и CashUp.com.ua.

Какие договоры оформляются при онлайн кредите?

Часто потребители интересуются, насколько обязательства похожи на традиционное кредитование. Многие не до конца понимают, что соглашение в сети Интернет имеет ту же юридическую силу, как и тот стандартный договор "на бумаге". На территории Украины действует закон "Об электронных документах и ​​электронном документообороте", который гарантирует законность, если договор заключен с легально действующей фирмой. Следует помнить, что в кредитовании, как и в других сферах, есть доля недобросовестных участников. Часто они маскируют скрытые комиссии, пытаясь увеличить ценность предложения.

Что делать, если нет возможности оплатить вовремя займ?

Когда клиент понимает, что у него нет возможности своевременно отдать долг, то стоит сразу обратиться в фирму. Сообщите сотрудникам, что у Вас временные финансовые трудности, а потом обсудите, как выйти из такой ситуации. Каждая организация предлагает свои условия. При этом, пути решения аналогичны.

Первый вариант — это пролонгация. Кто-то предлагает продлить долг до бесконечности, а кто-то только определенное количество раз. По мнению экспертов сервиса CashUp.com.ua, не стоит увлекаться пролонгацией. Все это может привести к маховику невыплат и долговой яме. Второй путь — это реструктуризация микрокредита. В этом случае, сотрудник сервиса составляет график выплат займа совместно с должником. Платежи при этом делят на меньшие суммы, увеличивая сроки. Если за такой помощью не обратиться до истечения срока погашения микрозайма, то заемщику начислят пеню. В некоторых случаях могут увеличить процент.

Что будет, если не выплатить кредит вовремя?

С неблагонадежными должниками сначала будут общаться представители МФО. Если же клиент не пойдет на пролонгацию и реструктуризацию — его дело передадут в бюро кредитных историй. После этого данный заемщик не сможет взять кредит практически во всех финансовых организациях. Негативная кредитная история — это своеобразное клеймо говорящее, что потребителю нельзя доверять. Позже его ожидает общение с коллекторами, судебные разбирательства. Рано или поздно финансы придется возвращать, однако сумма возрастет в разы. Благонадежные заемщики, напротив, получают ряд преимуществ: хорошую кредитную историю, скидки, участие в программах лояльности и многое другое.

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