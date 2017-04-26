Ориентация на ЕС. В Stratfor дали прогноз экономических последствий агрессии РФ в Украине

Украинская и российская экономики в ближайшем будущем будут все больше отдаляться друг друга, а Украина переориентируется на европейские рынки как в собственном экспорте, так и в сфере альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Об этом идет речь в прогнозе американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, сообщает inosmi.ru.

Отмечается, что такое развитие событий обусловлено военной агрессией России против Украины, за которой последовала остановка крупных украинских промышленных предприятий, потеря значительной доли экспорта, введение взаимных санкций и полный отказ Украины от российского газа.

В совокупности эти меры серьезно подорвали двустороннюю торговлю между двумя странами. В 2013 году Украина ежегодно экспортировала в Россию товаров на 15 миллиардов долларов. Через год этот показатель упал до 9,8 млрд долларов, а в 2015 году составил всего 4,8 миллиарда долларов. В 2016 году объем украинского экспорта в Россию снизился до 3,6 млрд долларов, что составляет лишь 8% от его общего объема. А вот доля Европейского Союза в украинском экспорте в том же году увеличилась до 37%. В 2017 году эта тенденция еще больше набирает обороты.

Напомним, ранее НБУ ввел санкции против "дочек" российских госбанков в Украине.