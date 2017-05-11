Азовскому морю грозит катастрофа. В прокуратуре назвали убытки от строительства Керченского моста

В результате строительства Керченского моста, при необходимости укрепления морских берегов, ориентировочные убытки среде Черного и Азовского морей составят не менее 10 млрд грн.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым.

"По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовского морей при строительстве Керченского моста, при необходимости укрепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн.", — говорится в сообщении.

Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил экологической безопасности (ст. 236 Уголовного кодекса Украины) субъектами хозяйственной деятельности при строительстве транспортного перехода к полуострову Крым через Керченский пролив, повлекшее тяжкие последствия для окружающей природной среды.

По предоставленной прокуратуре информации специалистов, масштабные работы могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Резкое изменение химического состава воды приведет к гибели многих живых организмов, в том числе, дельфинов, которые занесены в Красную книгу.

Таким образом, строительство моста в проливе приведет к региональной экологической катастрофе.

В нарушение требований Водного кодекса Украины и норм международного права, строится объект, который создает серьезную опасность для экологии Черного и Азовского морей: загрязнение, нарушение естественного воспроизводства водных биоресурсов и их уничтожение.

Кроме этого, возведение гидротехнического сооружения повлияет на ухудшение транспортных условий пролива, а также возникнет риск прохода транспорта между опорами.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее директор Крымского департамента Фонда "Майдан иностранных дел", главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко рассказал на чате в "Главреде", почему "в России перестанут мазать хлеб маслом, но Керченский мост достроят".