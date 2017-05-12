Российский министр предсказал падение рубля летом

В Минэкономразвития России считают, что рост импорта в летний период может привести к ослаблению рубля.

Об это министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил интервью телеканалу "Россия 24", сообщает MK.ru.

"Импорт товаров у нас сейчас из дальнего зарубежья растет где-то на 20-25% в начале года. Если тот тренд на рост импорта, который есть сейчас, продлить на летние месяцы и наложить сезонность, то мы получим довольно серьезный дефицит текущего счета как раз в эти месяцы. Конечно же, вряд ли мы увидим тот крепкий рубль, который есть сейчас при таком дефиците платежного баланса", — сказал министр.

В базовом сценарии макропрогноза до 2020 года МЭР РФ ожидает, что курс доллара на конец 2017 года составит 68 рублей, на конец 2018 года — 70,8 рубля. В апреле ведомство сообщало, что ожидает серьезного ослабления курса в ближайшие месяцы до 63-64 рублей за доллар.

Напомним, ранее российский финансист рассказал, как Крым, Донбасс и нефть "смывают рубль в туалет".