Bloobmerg посчитал, сколько миллиардов потеряли самые богатые люди мира из-за скандалов с Трампом

Самые богатые люди в мире по версии Bloobmerg потеряли 35 миллиардов долларов из-за политических скандалов вокруг президента США Дональда Трампа.

По данным агентства. Билл Гейтс, занимавший первое место в рейтинге 500 богатейших людей в мире с состоянием в 86,8 млрд долл., потерял на снижении стоимости акций Microsoft 1 млрд долл, пишет УНИАН

Сооснователь Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивалось в 83,61 млрд долл. и который занимал второе место в рейтинге, потерял 1,7 млрд долл., спустившись на третье место.

Потери владельца крупнейшего в мире ритейлера одежды Inditex Амансио Ортега составили 335 млн долл. Он занимал третье место в рейтинге с состоянием в 83,2 млрд долл.

Но больше всех потери понес создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Он занимает пятое место в рейтинге с состоянием в 62,3 млрд долл., потеряв 2 млрд долл на падении акций компании.