Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на четыре копейки

Во вторник, 23 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.

Официальный курс гривны на 24 мая:

100 долларов — 2630,4507 грн (23 мая — 2634,1917);

100 евро — 2950,0505 грн (2961,6217);

10 рублей — 4,6511 грн (4,6624).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.