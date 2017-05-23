Нацбанк укрепил гривну, доллар подешевел на четыре копейки

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2950,0505 грн.
Во вторник, 23 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на четыре копейки.
Официальный курс гривны на 24 мая:
100 долларов — 2630,4507 грн (23 мая — 2634,1917);
100 евро — 2950,0505 грн (2961,6217);
10 рублей — 4,6511 грн (4,6624).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, а также есть ли предпосылки для падения нашей валюты.