Проверка из РФ нарыла в "армии" ДНР хищение военного имущества, кражу дизтоплива и бензина

Комиссии Генштаба ВС РФ проводят проверки соединений и частей из состава 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов", в результате которых выявлено большое количество правонарушений, связанных с хищением военного имущества.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в результате проверки заправки горючим техники 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК выявлено отсутствие горюче-смазочных материалов в больших объемах.

В каждом проверенном подразделении нехватка дизельного топлива и бензина составляет до 2 тонн, а на складах не хватает большое количество запасов моторных масел и смазочных материалов, которые были поставлены с территории РФ в этом году, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что проверка из РФ "копает" под командование "армии Новороссии" за небоевые потери и дезертирства.