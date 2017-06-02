В Канаде завершили ратификацию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной

Канада завершила процедуры по ратификации Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня (1 июня) после согласия Палаты общин и Сената генерал-губернатор Канады скрепил своей подписью Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение", — отметил глава государства.

"И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина — Канада — ЕС. После завершения всех формальных процедур этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей приверженности либеральным ценностям и идеям", — добавил он.

"Для Украины эти решения являются свидетельством результативности проведенных нами реформ. Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований. А для наших международных партнеров - мощный сигнал об изменениях в Украине и открытое приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству в интересах мира, стабильности и безопасности", — заявил Порошенко.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой" и внес на рассмотрение Верховной Рады. В марте 2017-го парламент поддержал документ.