Используя список санкций, в Украине решили зачистить рынок лотерей — политолог

Используя список санкций, власти решили зачистить рынок лотерей, убрав с него конкурентов и сыграть в "монопольку".

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политолог Андрей Золотарев, комментируя обращение одного из украинских операторов гослотерей "М.С.Л." в СНБО.

Напомним, 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний.

"Украинское ноу-хау последних лет. Раньше, чтобы что либо "отжать" или переделить, надо было изрядно напрягаться, продумывать всякие хитроумные "многоходовки". Теперь все куда проще — обвинил жертву в сотрудничестве с агрессором, дальше санкционный список, блокировка расчетов и активов. Помимо всем хорошо известных кейсов с банками или соцсетями, есть и прецеденты куда менее известные, но не менее показательные. Под пресс попал крупнейший оператор лотерей М.С.Л.. В скукоживающейся украинской экономике лотереи одно из тех мест, где по-прежнему ходят живые деньги. Неудивительно, что для представителей нынешнего властного картеля эта тема "вкусная" и интересная", — указал Золотарев.

По его словам, в результате таких недальновидных решений, сегодня бизнес-климат в Украине можно сравнить разве что с такими государствами, как Сомали.

"Например, в случае с М.С.Л. компании даже не помогло обращение в СБУ с просьбой проверить обоснованность обвинений в адрес компании. СБУ проверку провела, ничего предосудительного и антигосударственного в деятельности М.С.Л. не нашла, но и в участи компании ничего не изменилось", — уточнил политолог.