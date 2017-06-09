Дешевые авто из Европы. Как монополисты "втюхивают" украинцам конструкторы из Китая и РФ

Дешевые подержанные автомобили из Европы расширяют возможности простых украинцев.

Об этом блогер Юрий Романенко написал в своем Facebook.

Он отметил, что вместо того, чтобы снизить пошлины и сделать для украинцев доступными автотранспорт, получить рост налогов по продажам топлива, за регистрацию, штрафы в конце концов, депутаты коалиции упрямо поддерживают монополистов, которые "втюхивают по завышенным ценам конструкторы из Китая, России, Чехии и Кореи".

"Кто мешает сделать дешевую растаможку? Зачем давать Польше кусок пирога, когда можно напрямую брать дешевые авто в Германии сразу и не давать полякам зарабатывать на перепродаже? Польша с каждого такого авто получается 280 баксов в год, которое ставится на учет как на фирму. Наши вместо того, чтобы получать эти деньги в свой бюджет отдают 280 лямов в год в бюджет поляков или Литве. Мешает это сделать интересы узкого круга монополий, как и во всех остальных секторах. Монополии тонут, убивают внутренний рынок, но твердо держатся за свое", — подчеркнул Романенко.

Напомним, ранее сообщалось, что авто на литовских номерах будут перерегистрировать в Украине.

Фото: izvestia.kiev.ua.