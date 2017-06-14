Рабинович: кредиты МВФ лягут тяжелым грузом на плечи наших детей и внуков

14 июня 2017, 13:05

Нардеп убежден, что, получая кредиты от МВФ, мы обременяем огромным внешним долгом плечи наших детей и внуков.

Вадим Рабинович

Говоря о повышении экономических показателей, украинское правительство просто обманывает народ, ведь будь это правдой, нам бы не приходилось обращаться за финансовой помощью к международным кредиторам.

Об этом заявил народный депутат, глава парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской телепередачи "Кто кому Рабинович", которая выходит по воскресеньям на канале "112 Украина".

Зрительница с Майдана Независимости задала парламентарию вопрос о том, какой логикой руководствуются украинские власти, сообщая о повышении уровня жизни и росте ВВП и не прекращая при этом просить Международный валютный фонд о займах. На это Вадим Рабинович ответил: "Где наше правительство, а где логика, подумайте. Конечно, я тоже слышу, как и вы, что мы живем значительно лучше, что уже карман украинцев набит, что уже холодильник трескается от продуктов, что ВВП (что такое ВВП, они сами не знают и вообще никто не знает) у нас "поднялся", ВВП "опустился". Это вообще не то, что вы думаете, ВВП. Это совсем другое".

Вадим Рабинович убежден, что, получая кредиты от МВФ, мы обременяем огромным внешним долгом плечи наших детей и внуков. "Я вообще считаю, что кредиты, которые берутся в МВФ, в вороватой стране, в которой коррупция захлестывает все, просто невозможны, потому что мы навешиваем этот балласт на спину наших детей и внуков. И скажем: дорогие родившиеся дети. Ничего, вы сегодня родились, поздравляем, вы должны 20 тысяч долларов Международному валютному фонду", — возмущается оппозиционный нардеп и подытоживает: "Ну что я могу сделать: воны так царюють".

Напомним, лидер партии "За життя" активно критикует действия украинского правительства в отношении практики нецелевого использования полученных Украиной валютных траншей. Единственным способом преодолеть коррупцию Рабинович называет перевыборы и смену государственной власти.

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МВФ кредит Вадим Рабинович
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