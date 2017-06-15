Боевикам отменили надбавки за "боевые" — "морпехи" ДНР отказались рисковать головой

Углубление бюджетных проблем в РФ приводит к сокращению объемов финансирования на содержание временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, были введены существенные ограничения на выплаты денежных надбавок за выполнение "боевых задач" рядового и сержантского состава, что вызвало возмущение и протесты среди военнослужащих соединений и частей 1-го и 2-го "армейских корпусов".

В частности, военнослужащие подразделений 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК, которым было отменено денежные надбавки, отказываются выполнять задачи, связанные с риском для жизни и здоровья, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, чуть больше недели назад "Главред" сообщал, что "морпехам" ДНР намекнули, что летом 2017-го их используют как пушечное мясо.