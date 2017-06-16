В США поставили России жесткие условия по Украине

Правительство Соединенных Штатов будет придерживаться уже введенных в отношении Российской Федерации санкций до тех пор, пока Кремль не начнет выполнять условия минского договора.

Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс, пишет ТАСС.

"Администрация привержена имеющимся санкциям против России. Санкции останутся в силе, пока Россия не выполнит полностью свои обязательства для прекращения кризиса в Украине", — отметила Хакаби-Сандерс.

По ее словам, введенные против Москвы ограничительные меры являются достаточно эффективными.

"Мы считаем, что существующий санкционный режим, введенный исполнительной властью, — это лучший инструмент для того, чтобы добиться выполнения Россией своих обязательств", — подчеркнула представительница Белого дома.

Сандерс также отметила, что в Белом доме изучают принятый сенатом Конгресса США законопроект о новых антироссийских санкциях.

Напомним, Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России в пакете с санкциями против Ирана.