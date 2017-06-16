Россияне обвинили Захарченко в масштабном разворовывании "помощи" из РФ, грозят отставками и посадками

Руководство РФ подозревает правительства т.н. ДНР/ЛНР в нецелевом использовании предоставленной помощи.

Об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 14 июня в Донецке российские "контролирующие лица" заслушали главаря ДНР Александра Захарченко, который обвиняется в халатном отношении к выполнению служебных обязанностей, что повлекло масштабное хищение полученных из РФ средств, материально-технических средств.

Ожидается отставка с последующим арестом, ряда должностных лиц в "правительстве" ДНР. Для неотвратимости наказания лиц, причастных к хищению российской помощи, всем т.н. "государственным служащим и работникам бюджетной сферы" ДНР/ЛНР "запрещен выезд на территорию Украины и посещение "серой зоны", прилегающей к линии разграничения, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, несколькими днями в Донецке боевики арестовали члена "правительства" ДНР Александра Михайлова. Первого зама "министра доходов и сборов" обвиняют в получении взяток в особо крупных масштабах и превышении служебных полномочий.