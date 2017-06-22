Евросоюз продлил санкций против России еще на полгода

Сегодня, 22 июня, в Брюсселе главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России на шесть месяцев.

Об этом сказал председатель Евросовета Дональд Туск на саммите ЕС, пишет ТАСС.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения минских соглашений", — сказал он.

Как сообщил европейский источник в кулуарах саммита, ограничительные меры будут продлены на полгода.

"После политического решения, Туск запустит официальную процедуру. Совет ЕС на уровне послов официально одобрит это решение, которое затем будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", — пояснил дипломат.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Евросоюзе его заверили в продлении санкций против России.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 20 июня объявили о расширении санкций в отношении 6 россиян, 21 представителя боевиков и компаний из Донбасса, а также 11 человек и компаний из Крыма из-за агрессии РФ в Украине. В санкционный список попали и граждане Украины, которые поддержали российскую агрессию на Донбассе. В частности, в нем - фамилии 21 гражданина Украины, организаций и их приспешников.