Тимошенко не грозит дело за подписание газового контракта с Россией — Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что бывшему премьер-министру, лидеру партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко не грозит уголовное производство за подписание в 2009 году газового контракта с Россией.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Житомире, пишет УНИАН.

В то же время чиновник выразил мнение, что "политик должен нести политическую ответственность за свои решения".

"Я помню, как Юлия Владимировна бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко (президент Петр Порошенко — Ред.) для политических репрессий лично против нее", — отметил генпрокурор.

По его словам, он как "представитель семейства, которое лично репрессирует" Тимошенко, сообщает окончательно: "в этой стране дважды не судят". "Никакого уголовного производства в отношении Юлии Владимировны по "газовому делу" быть не может", — добавил глава ГПУ.

Напомним, в 2009 году Юлия Тимошенко и тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин подписали газовый контракт, который обязывал Украину ежегодно покупать 52 млрд кубометров российского газа в течение десяти лет (2010-2020 годы).

В июне 2014 года были инициированы взаимные иски в Стокгольмский арбитраж со стороны Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и российского "Газпрома". Украинская сторона потребовала пересмотреть условия документа. В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма проходили слушания по газовому спору.

В украинской компании сообщали, что по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долларов (из которых 14,1 млрд составляют требования по пересмотру цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к НАК — 47,1 млрд долларов.

В конце мая "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа, требования россиян к компании по условию "бери или плати" и запрет на реэкспорт были отменены.

Ранее — в апреле 2017-го — премьер Владимир Гройсман говорил, что из-за действий правительства Юлии Тимошенко в сфере газа украинское государство потеряло 53 млрд долларов.