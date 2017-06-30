"Нафтогаз" о решении арбитража: Украина не должна "Газпрому" более миллиарда долларов

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" утверждают, что отдельное решение Стокгольмского арбитража не указывает, что она должна выплатить российскому газовому монополисту "Газпрому" 1,7 млрд долларов.

Об этом говорится на странице НАК в Facebook.

По данным компании, в документе нет никаких числовых значений по задолженности между сторонами.

"Отдельное решение арбитража от 31 мая 2017 года не указывает, что "Нафтогаз" должен "Газпрому" 1,7 млрд долларов или любую другую сумму", — отметили в предприятии.

В нем изложены принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемам газа, полученным им, но не оплаченным в полном объеме.

"… суд предложил "Нафтогазу" и "Газпрому" попробовать договориться о суммах. Такие переговоры пока продолжаются. Если стороны не придут к соглашению, ожидается, что суд определит суммы самостоятельно", — омечается в сообщении.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что по отдельному решению Стокгольмского арбитража "Нафтогаз" должен монополисту 1,7 млрд долларов, пишет УНИАН.

Напомним, в 2009 году бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и тогдашний премьер РФ Владимир Путин подписали газовый контракт, который обязывал Украину ежегодно покупать 52 млрд кубометров российского газа в течение десяти лет (2010-2020 годы).

В июне 2014 года были инициированы взаимные иски в Стокгольмский арбитраж со стороны "Нафтогаза" и "Газпрома". Украинская сторона потребовала пересмотреть условия документа. В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма проходили слушания по газовому спору.

В НАК сообщали, что по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долларов (из которых 14,1 млрд составляют требования по пересмотру цены за приобретенный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к компании — 47,1 млрд долларов.

В конце мая "Нафтогаз" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против монополиста по контракту на поставку газа, требования россиян к компании по условию "бери или плати" и запрет на реэкспорт были отменены.